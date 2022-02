Radio 538 organiseert weer Koningsdagfeest in Breda

Voor het eerst geen muziek van Marco Borsato in The Passion

De muziek van Marco Borsato is dit jaar niet te horen in paasspektakel The Passion. Omroep KRO-NCRV laat aan het ANP weten dat deze keuze al in een vroeg stadium is gemaakt en niet voortkomt uit de recente beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het het adres van de zanger.

14:42