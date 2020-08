Radio-dj Chantal Hutten is toch liever verpleegster: ‘Ik houd eigenlijk wel van het normale leven’

De verpleging verlaten voor een succesvol leven als dj spreekt wel tot de verbeelding. Andersom misschien nét wat minder. Chantal Hutten (26) ging in 2014 na haar studie Communicatie nietsvermoedend naar een open dag in Hilversum waar ze ineens ‘bevangen werd door het radiovirus’, zo is te lezen op de website van haar huidige werkgever. En toch. Een paar jaar later kwam ze tot een radicaal ander besluit. De medische wereld, dát is het he-le-maal!



,,Ik onderging een tijdje terug enkele operaties aan mijn arm”, vertelt de 26-jarige uit Voorburg die we kennen van haar dagelijkse drivetime-radioshow tussen 16.00 en 19.00 uur op 100% NL. ,,Ik vond het geen probleem dat ze mijn polsen opensneden. Hartstikke interessant juist. Klinkt een beetje luguber, hè? Vooraf had ik al gefascineerd naar enkele polsoperaties gekeken op YouTube. Iemand met een medisch mankement vroeg ik ook altijd van alles. ‘En dit? Doet dit ook zeer?’ Ik heb er altijd al iets mee gehad.”



,,Het leek me leuk een maatschappelijke rol te vervullen”, vervolgt Hutten vrolijk. ,,En op de radio voer je ook boeiende gesprekken met mensen die je kunt helpen. Je geeft ze vooral even een beter gevoel. Maar écht helpen, als in beter maken… ik kwam er steeds meer achter dat de verpleging mijn roeping is.”