Radiomakers hopen op Elfstedenbaby in hun theatervoorstelling over Tocht der Tochten

Podcast ‘Met Obama als vader, heeft Malia wel een prima kruiwagen’

15:30 Acteur, zanger en schrijver Donald Glover heeft een meerjarendeal gesloten met Amazon, om exclusief series en films te maken voor Amazon Prime Video. De eerste serie is al aangekondigd: een remake van de film Mr. & Mrs. Smith, de film die aan de wieg stond van de relatie tussen Brad Pitt en Angelina Jolie. Maar hij gaat ook samen met Malia Obama - de dochter van - een serie maken genaamd Hive. In deze aflevering van Bingewatchers hebben Kevin Goes en Charlene Heezen het daar over.