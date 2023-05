Radiozender Joe 70s & 80s eert Tina Turner met uur lang alleen haar nummers

Met hits als Private Dancer, What’s Love Got To Do With It, (Simply) The Best en We Don’t Need Another Hero, is de muziek en unieke sound van Tina Turner onlosmakelijk verbonden met de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw. Voor de radiozender reden om een uur lang alleen maar nummers van het gisteren overleden rock ‘n roll-icoon te draaien.



Joe-dj Daniël Smulders voorziet luisteraars tussen de nummers door van duiding, bijvoorbeeld over haar turbulente relatie met Ike Turner. Met hem boekte de zangeres haar eerste successen, onder andere met Proud Mary en River Deep - Mountain High, voordat ze van hem scheidde en solo verder ging.