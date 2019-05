Rafael en Estavana hebben geen haast met trouwen

Al in het begin van de relatie wilde de 36-jarige Rafael zijn liefde van de daken schreeuwen. ,,Normaal gesproken ben ik er niet zo'n voorstander van om in de publiciteit te komen. Maar dit keer kwam het mij wel goed uit, want ik wilde Estavana zo graag hebben", vertelt hij. ,,Je had bij wijze van spreken zelf nog bijna de pers gebeld", vult zijn vriendin aan.

De 26-jarige handbalster moest wel even wennen aan de plotselinge extra belangstelling. ,,Ik had een normaal en rustig leven in Denemarken. En ineens stond ik 'overal in', als de nieuwe vriendin van Rafael van der Vaart. Iedereen had er een mening over. Het was een enorme bom die was ontploft", blikt ze terug. ,,We hebben er in het begin best wel discussies over gehad. Gelukkig keerde op een gegeven moment de rust terug.’’