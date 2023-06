Rammstein reageert na nieuwe beschuldigingen wangedrag frontman Till Lindemann

Vrouw zegt gedrogeerd te zijn op feestje van Rammstein, band ontkent aantijgin­gen

Een vrouw beweert online dat ze op een feestje voorafgaand aan een concert van Rammstein gedrogeerd is, en dat zanger Till Lindemann boos vertrokken zou zijn nadat ze geen seks met hem had gewild. Op haar sociale media deelt ze het verhaal, foto’s van blauwe plekken die ze daarbij zou hebben opgelopen en reacties van andere vrouwen die zich in haar verhaal herkennen.