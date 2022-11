Ranking the Stars keert definitief niet terug bij BNNVara

Het programma Ranking the Stars keert niet meer terug bij BNNVara. Dat heeft de omroep vandaag bekendgemaakt. ‘Voor de duidelijkheid: ook niet met een andere presentator dan Paul de Leeuw’, stelt de omroep in een korte verklaring.

Presentator Paul de Leeuw liet begin november in een interview met SBS doorschemeren dat al wordt nagedacht over kandidaten. Maar BNNVara stelde toen al dat het wat prematuur was om dit te roepen. Nu zegt de omroep dat ,,de afgelopen maanden uitvoerig is onderzocht of een nieuwe serie Ranking kon worden gemaakt, maar dan in een andere opzet, die aansluit bij de thema’s die BNNVara belangrijk vindt. Uiteindelijk zijn we daar inhoudelijk niet uitgekomen.”

De omroep beklemtoont dat het De Leeuw en de productiemaatschappij ‘vrij staat om het programma voor een andere omroep te gaan maken’.

In het programma moeten BN’ers onalledaagse vragen beantwoorden en elkaar de maat nemen. Ranking the Stars is al bijna vijftien jaar op televisie. In 2019 verhuisde het programma van BNNVara naar RTL nadat De Leeuw de overstap had gemaakt naar de commerciële omroep. Maar RTL maakte recent bekend niet door te gaan met de show. De Leeuw liet doorschemeren bij SBS dat Evert Santegoeds al benaderd was als deelnemer in het programma. Bridget Maasland en Arno Kantelberg stelden op hun beurt in RTL Boulevard dat ze gevraagd waren voor een nieuwe reeks.

Voormalige SBS-zenderbaas Tina Nijkamp suggereerde eerder deze week dat de quiz vol grappen over en ten koste van anderen niet meer kan sinds de onthullingen rond het programma DWDD van BNNVara. De Volkskrant meldde op basis van gesprekken met zeventig redacteuren dat presentator Matthijs van Nieuwkerk redacteuren kleineerde en terroriseerde. BNNVara en Van Nieuwkerk werken nu niet meer samen.

