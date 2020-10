Rapper Boef wil boeten voor fikse snelheidsovertreding op snelweg bij Tilburg

Sofiane Boussaadia, beter bekend als rapper Boef, wil verantwoordelijkheid nemen voor zijn snelheidsovertredingen uit 2016. ,,Als jonge jongen dacht ik niet na over de consequenties. Het was gewoon een beetje stoer doen”, vertelt de 27-jarige rapper in het gerechtshof in Den Bosch.

Boef werd vorig jaar januari veroordeeld tot een rijverbod van 2,5 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, na twee fikse snelheidsovertredingen in 2016. Hij heeft daar hoger beroep tegen aangetekend, waar het hof zich dinsdag over boog. De rapper filmde zijn rit en deelde de video’s met zijn fans. Zo was te zien hoe hij met bijna 300 kilometer per uur over de snelweg reed. Binnen de bebouwde kom van Tilburg bereikte hij een snelheid van 165 kilometer per uur.

Aan die laatste aantijging zegt Sofiane niet schuldig te zijn. ,,Op de snelweg heb ik zeker weten te hard gereden, maar er zaten meer mensen in de auto. Ik heb niet gereden in het centrum van Tilburg”, vertelt hij. ,,Ik ga geen vingertjes wijzen, ik zit hier voor mezelf. Maar ik was het in ieder geval niet.” De andere aantijgingen kloppen volgens de rapper, die wordt bijgestaan door zijn advocaat Khalid Kasem, wel. Daar wil hij ook zeker voor boeten, maar voor de aantijging in de bebouwde kom pleit de rapper voor vrijspraak.

Veranderd

De rapper benadrukt meerdere malen dat hij over de afgelopen jaren flink veranderd is. ,,Ik was toen 22 jaar, nu 27. Een mens verandert en dat heb ik ook wel bewezen met de tijd”, vertelt hij. ,,Ik kan er niks mooiers van maken, het was toentertijd gewoon een domme keuze.”



Zijn rijbewijs wil de Boef graag terug, omdat ‘mensen afhankelijk van mij zijn’. Zo heeft hij een vriendin zonder rijbewijs, moet hij naar meetings en is hij baas van meerdere werknemers. De rechter brengt daar echter tegenin dat Sofiane met zijn financiële situatie ‘prima een chauffeur zou kunnen inhuren’.



Lang beriep de rapper zich op zijn zwijgrecht, wat het Openbaar Ministerie ‘moeilijk te verteren vindt’. ,,Als je iets niet gedaan hebt, is dat bewijzen het eerste wat je doet, lijkt mij.” Wanneer de rechter vraagt of hij bereid zou zijn om zijn bereik in te zetten voor bewustwording, stemt Boef daar gelijk mee in. ,,Dat zei ik zelf ook al tegen mijn advocaat. Het zou mij veel slimmer lijken als jullie mijn bereik gebruiken om jongeren bewust van bepaalde dingen te maken.”

Het hof doet over twee weken uitspraak.