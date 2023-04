Rapper Coolio overleed aan overdosis fentanyl

Fentanyl werd in de jaren 50 ontwikkeld als alternatief voor morfine door de Belgische farmacoloog Paul Janssen, de stichter van Janssen Pharmaceutica. Het was oorspronkelijk bedoeld als pijnstiller voor mensen met heftige pijnen na een zware operatie, of terminale patiënten. In ons land wordt het middel vandaag de dag bijvoorbeeld gebruikt in pijnstillende pleisters onder de merknaam Durogesic.

Op de akte is ook meegenomen dat Coolio leed aan ernstige astma, de hartaandoening cardiomyopathie en dat hij recent het hallucinogene middel PCP had gebruikt.

Coolio, wiens echte naam Artis Leon Ivey Jr. is, is vooral bekend van hits uit de jaren negentig, zoals Gangsta’s Paradise, C U When U Get There en Fantastic Voyage.