Rapper DMX in kritieke toestand in het ziekenhuis na hartaanval

UpdateRapper DMX is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens TMZ is de toestand van de 50-jarige Amerikaan kritiek na een hartaanval, die hij zou hebben opgelopen na een overdosis drugs.

Earl Simmons, zoals de echte naam luidt van DMX, ligt sinds vrijdagavond op de intensive care-afdeling van een ziekenhuis in New York. Volgens zijn zaakwaarnemer ligt hij daar aan de beademing. ,,Hij is er heel slecht aan toe’’, aldus Murray Richman. Volgens Richman is de oorzaak van de hartaanval nog onduidelijk. ,,Ik ben verschrikkelijk verdrietig, ik beschouw hem als mijn zoon. Hij is een fantastisch persoon, een fantastische artiest en een fantastisch mens. Hij heeft zoveel te bieden en zoveel te vertellen.’’

DMX worstelt al jaren met een drugsverslaving. In 2016 werd hij al eens bewusteloos aangetroffen en moest hij gereanimeerd worden. Twee jaar later moest hij zelfs de cel in nadat er bij een test cocaïne in zijn lichaam was gevonden. Omdat hij daarmee regels van de reclassering had overtreden moest hij alsnog een straf uitzitten. Een jaar later cancelde hij een serie optredens om naar een afkickkliniek te gaan.

DMX is sinds de jaren negentig actief als rapper. Hij maakte in totaal zeven studioalbums waarvan ...And Then There Was X uit 1999 zijn meest succesvolle plaat was. Ook is hij actief als acteur.