Rapper Drake breekt (bijna) alle records

Drake is na deze week ook de mannelijke soloartiest met de meeste top 10-noteringen in de toonaangevende hitlijst in de VS. Hij komt op 31 (gelijk met zijn ex Rihanna) en haalde daarmee Michael Jackson in. Opvallend genoeg helpt Drake Jackson wel postuum aan zijn dertigste top 10-notering, omdat een sample van Jackson de basis is van het nummer Don’t matter to me. Alleen The Beatles (34) en Madonna (38) hebben vaker een nummer in de top-10 gehad dan Drake.