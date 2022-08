Rapper is dé baan voor Donnie: ‘Mijn broer is heel slim, ik zou nooit cardioloog kunnen worden’

Hij lacht zijn tanden bloot. Rapper Donnie (Donald Scloszkie) heeft wel plezier in het spelletje. Binnenkort komt hij met iets nieuws, maar wat en wanneer, dat houdt hij nog even geheim. Zou het iets met een volkszanger zijn? Want dat vindt zijn oer-Amsterdamse grootmoeder van 84 zo leuk. ,,Zij is dol op volksmuziek, dus naar die liedjes luistert ze wel. Mijn nieuwe album is minder geschikt voor haar. Zonder echt iets te verraden; er komt weer iets leuks aan met een volkszanger.’’