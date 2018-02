Rapper Kempi bekeerd tot de Islam

Slijger, die onlangs twee maanden voorwaardelijke celstraf heeft gekregen met een proeftijd van drie jaar, liet al eerder weten zich graag willen te bekeren. ,,Ik ben nog geen moslim. Hoop het ooit te worden. Wil geen moslim zijn als ik nog niet leef volgens de regels van de Koran. Zodra ik de verleidingen van de wereld kan weerstaan ben ik daar. Insha Allah", schreef hij toen onder een foto op Instagram.



Klaarblijkelijk is de rapper klaar met alle 'verleidingen' en vond hij het nu wel tijd om zich tot Allah te wenden. Onlangs werd hij nog in de boeien geslagen omdat hij verdacht werd van zware mishandeling van zijn ex. Ook werd hem wapenbezit ten laste gelegd: hij zou haar hebben bedreigd met een pistool.



Op sociale media ontvangt Kempi gemengde reacties. Niet iedereen is even enthousiast over zijn keuze. 'Deze man heeft een stoornis. Slaat vrouwen, heeft mensen bedreigd en nu gaat ie bekeren? Hopen dat hij het serieus neemt en niet probeert indruk te maken op de moslim gemeenschap!', vraagt iemand zich af. Anderen wensen hem veel succes en heten hem welkom. 'MashAllah', schrijven zij onder de video.