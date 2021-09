Rapper Lil Nas X lanceert nieuw album met eigen experience in Paradiso

Tijdens de Lil Nas Xperience wordt Paradiso aangekleed in de stijl van de video bij de single Montero (Call Me By Your Name). Bezoekers wanen zich één avond in de wereld van Lil Nas X: ze kunnen onder meer een paaldansworkshop volgen, een mug shot laten maken in een roze boevenpak en in een telefooncel luisteren naar een persoonlijke boodschap van Lil Nas X. Tijdens de experience zijn ook de op Montero geïnspireerde outfits te zien die studenten van de modeopleiding van de Amsterdamse B Academy hebben gemaakt.