Rapper Lil Tjay nog niet bij bewustzijn na schietpartij

met video Frank Dane terug op 538: 'De aller­gekste draai van de afgelopen maanden'

DJ Frank Dane keert terug op Radio 538. Hij volgt collega’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga op, die onverwacht moesten stoppen met hun dagelijkse middagshow. ,,Ik dacht even dat ik in Candid Camera zat. Dit was de allergekste draai in de afgelopen maanden.”

22 juni