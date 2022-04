Rapper Murda blijft vanwege vonnis voorlopig buiten de Turkse grenzen

Dat laat zijn manager weten aan NU.nl. De artiest werd veroordeeld voor rappen over het gebruik van cannabis. Volgens zijn manager is er voor dit soort zaken geen uitleveringsverdrag tussen Turkije en Nederland, wat betekent dat de artiest niet naar Turkije gestuurd zal worden om zijn straf uit te zitten. ,,Wij zijn nu in Nederland en blijven voorlopig buiten de Turkse grenzen. We zijn al in hoger beroep gegaan”, laat de manager weten. Ze zijn nog aan het uitzoeken hoe de situatie precies in elkaar steekt. Het is nog niet duidelijk of de rapper in afwachting van het hoger beroep wel naar Turkije kan reizen zonder direct opgepakt te worden.