Rapper Nipsey Hussle (33) op stoep van eigen kledingzaak doodgeschoten

In de muziekwereld is geschokt gereageerd op de dood van de rapper. Drake was één van de eersten die reageerden. ,,We hadden net voor het eerst in jaren weer contact gehad en zouden deze zomer samen een nummer uitbrengen, want het was al te lang geleden. Het ging zo goed met je en dat maakte me gelukkig terwijl ik het van een afstandje bekeek. Niemand zegt ooit iets slechts over jou, je was echt, voor de mensen om je heen en voor de rest van ons. Ik schrijf dit hier omdat ik wil dat de wereld weet dat ik jou zag als een respectabele man.’’



Chance the Rapper twitterde: ,,RIP Nipsey man. Dit is tragisch.” Rihanna deelde een aantal foto’s, waaronder eentje van de rapper met zijn dochtertje Emani op de rode loper van de Grammy’s in februari. ,,Dit slaat nergens op’’, twitterde Rihanna. ,,Ik ben geschokt.’’



,,Bij jou ging het ergens over’’, schreef Pharrell Williams op Twitter. ,,Je was positief en zette je in voor je gemeenschap. Daardoor heb je miljoenen mensen geïnspireerd. Miljoenen die voor altijd achter jouw woorden blijven staan. Rust tussen de sterren.’’