Rapper Ronnie Flex vader geworden van dochtertje Nori Dua

De rapper, die sinds enige tijd een relatie heeft met Famke Louise, deelde pas in november het nieuws dat hij vader zou worden. Hij liet toen nog in het midden wie zijn kindje op de wereld zou zetten. ,,Toegewijd. Alles wat ik bereikt heb, kan ik nu delen met iemand. Dat ik het niet meer alleen voor mezelf hoef te doen maar voor een ander. Ik word heel gelukkig van dat idee. Het gaat me nog meer motivatie geven om harder te werken”, zei hij onder meer over over zijn aanstaande vaderschap.