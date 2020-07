Rapper Snelle nieuwe coach The Voice Kids

Anouk keert dus niet terug als coach bij The Voice Kids. De zangeres was ook niet fysiek aanwezig bij de finale van de talentenshow in mei. De Haagse, die astmatisch is, ging in quarantaine omdat ze bang was een groter risico te lopen besmet te raken met het coronavirus nadat de lockdown werd versoepeld. Ilse DeLange was eerder al toegevoegd aan het team ter vervanging van Marco Borsato, die kampt met een burn-out. Ilse was van 2016 tot en met 2019 ook al coach in The Voice Kids. Het programma is volgend voorjaar weer te zien.



Bij de ‘volwassen versie’ heeft Lil’ Kleine de rode draaistoel inmiddels verlaten. Wie zijn plaats inneemt, is nog niet bekend. Anouk, Waylon en Ali B zijn wel weer van de partij in de nieuwe reeks. Het afgelopen seizoen was er veel kritiek op Lil’ Kleine. Ook boterde het niet altijd tussen hem en collega Anouk. De twee kregen ruzie tijdens de battle-ronde, waarbij de gemoederen achter de schermen hoog opliepen. De rapper zou de zangeres daarbij hebben uitgescholden. Uiteindelijk bedaarden de gemoederen en schoven beide coaches gewoon aan bij de liveshows.



Het team van coaches in The Voice Senior, na de zomer weer te zien bij RTL 4, bestaat uit Angela Groothuizen, Ilse DeLange en Frans Bauer. Ook hier keert Marco Borsato niet terug. Wie zijn vervanger is, maakt de zender binnenkort bekend.