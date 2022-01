Rapper Sor: ‘Die bril heb ik vanwege fel licht, niet omdat ik sterallures heb’

Revolutio­nai­re Italiaanse mo­de-ontwerper Nino Cerruti (91) overleden

De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti, die in de jaren zestig een revolutie teweegbracht in de herenkleding en degene Giorgio Armani lanceerde als toekomstig top-designer, is overleden. Dat meldden Italiaanse media zaterdag. Cerruti werd 91 jaar.

