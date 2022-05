Rapper Travis Scott geeft eerste publieke show sinds dodelijk drama Astroworld

Desalniettemin gaf de 31-jarige rapper in de nacht van zaterdag op zondag, volgens de website Page Six, een 45 minuten durende show in de nachtclub E11EVEN in Miami. Scott zong een aantal van zijn hits en moedigde het publiek aan shotjes sterke drank te nemen. Zelf liep hij met een fles tequila over het podium. Het evenement was onderdeel van de festiviteiten die de nachtclub organiseerde tijdens het Grand Prix-weekend in de stad.