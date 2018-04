Raveband Scooter viert jubileum met show in Amsterdam

Scooter viert zijn jubileum met de internationale 25 Years Wild & Wicked Tour. De dance-act, bekend van hits als Hyper Hyper, Move Your Ass en How Much Is The Fish, trad al op in onder meer Finland, Denemarken en Oostenrijk. Het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland, waar Scooter veruit de meeste shows verzorgt, zijn nog aan de beurt.