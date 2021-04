Reacties na afgelasting Oranjedag: ‘Ik kon niet wáchten om weer voor grote mensenmassa te staan’

Bij Jamie Westland, drummer van Di-rect, is er begrip voor de afgelasting van het evenement. ,,Het is natuurlijk heel erg dubbel, als je na een jaar weer een festival in je agenda hebt kunnen zetten waar je naartoe leeft. Maar toen we ‘ja’ zeiden waren we natuurlijk onwetend. Buiten dat als je uit Den Haag komt, je niet weet dat er in Breda een ziekenhuis niet ver van het evenement is. Het is ook wel begrijpelijk dat het in Breda, waar ook de horeca nog niet open is, heel erg krom voelt.”



Volgens de Haagse rocker was het moment verkeerd. ,,Misschien was een plek in de binnenstad niet helemaal de juiste en zou het over twee maanden beter passen op een weiland waarbij iedereen in de auto getest kan worden. Maar van onze kant alle begrip voor beide partijen.