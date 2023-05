Realityserie Ruud en Olcay krijgt geen tweede seizoen: ‘Spijt dat ik het heb gedaan’

Tv-veteraan valt van voetstuk: ster van Britse ‘Koffietijd’ loog over affaire met collega en is al zijn werk kwijt

Aanhoudende onrust rond het Britse equivalent van Koffietijd beheerst al weken de voorpagina’s in Engeland. Presentator Phil Schofield vertrok onlangs na twintig jaar bij de show na geruchten over ruzie met zijn co-host. Vrijdagavond krijgt de soap een nieuw hoofdstuk: het tv-icoon heeft tegen iedereen in zijn omgeving gelogen over een affaire en is al zijn werk kwijt.