Realityster Barbie wil toch weer terug op televisie

,,Barbie heeft mij om een doorstart op televisie gevraagd'', stelt Hampel die na een korte pauze weer de belangen voor Barbie behartigt. Hij stond niet direct te springen toen De Jong, die in januari een zelfmoordpoging deed, haar wens had geuit. ,,Ik heb tegen Samantha gezegd dat ze, voordat ze weer aan de slag gaat voor een tv-programma, eerst honderd procent beter moet zijn.'' De Haagse wordt momenteel voor haar mentale problemen behandeld. Hampel: ,,Voordat ik met haar verzoek aan de slag ga, wil ik eerst van de behandelaar en specialisten horen of een terugkeer op de buis al dan niet verantwoord is. Verder moet de zorg voor haar twee kinderen (dochter Angelina (5) en zoon Milano (2), red.) die momenteel bij hun vader Michael van der Plas in Spanje wonen, altijd voorop staan.''



Volgens Samantha, zo vertelde ze in november vorig jaar aan deze site, kreeg ze geestelijk problemen omdat ze onder te grote druk zou zijn gezet door RTL en Warner Bros: de makers van de soap. ,,Ze hebben me misbruikt'', aldus de Haagse. ,,Jarenlang hebben ze me voor de 25.000 euro die ik kreeg als een hoer behandeld. Wilden ze op tv een ‘hysterische Barbie’, dan maakten ze me zo overstuur dat ik vanzelf door het lint ging. En als ze een ‘vrolijke Barbie’ wilden, beloofden ze mij hemel en aarde. Ik had jaren geleden moeten kappen.'' De Jong had geen goed woord over voor RTL en Warner Bros. ,,Ik had op het laatst het gevoel dat ze me gekocht hadden.'' Van de laatste realityreeks Samantha & Michael Scheiden Ermee Uit had ze veel spijt. ,,Het is de meest leugenachtige serie van allemaal. Ik denk dat negentig procent in scene is gezet, of gemanipuleerd.''