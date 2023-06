Realityster klinkt zingend compleet anders dan pratend: panel gelooft oren niet in Secret duets

Met videoBijna 650.000 kijkers zagen donderdagavond hoe een realityster met een markante spreekstem totaal onherkenbaar klonk tijdens het zingen in Secret duets . Het volledige panel zat ernaast, een zeldzaamheid in de RTL 4-show. ,,Ik kan eindelijk weer normaal praten.’’

In de zangshow gaan bekende artiesten in duet met iemand die ze niet kunnen zien. Aan de hand van de stem en hints moeten ze raden wie aan de andere kant van een muur staat. Dat kan een professionele vocalist zijn, maar ook een BN’er van wie niet bekend is dat die kan zingen.

Het komt niet vaak voor dat de radende professionals na twee stukjes van het opgeknipte duet blanco zijn. Maar zangeres Edsilia Rombley en musicalster Brigitte Heitzer hadden geen flauw idee met wie rapper Donnie zijn duet zong. Verder dan een verbaasd ‘hè?’ kwam Rombley niet.

Ook Donnie had grote ogen. ,,Het is nu wel duidelijker, maar het is nog wel onduidelijk’’, grapte hij. De hintvideo bracht hen niet verder. Er was een kledingstuk met panterprint te zien, evenals een stijltang, nepwimpers en lipstick. De stem klonk als een vrouw. Was het panterprintfanaat Patty Brard?

Mogelijk was het iemand uit Limburg, want er kwam een vlaai voorbij. En speelgoedautootjes in het rood, geel en groen. Verwezen ze naar de carnavalsvlag met deze kleuren? ,,Deze tijger is niet voor de poes’’, gaf presentator Jamai Loman een extra hint. Hij voegde toe dat de persoon ooit meedeed aan een show die ‘heel populair’ was.

‘100 procent zeker’

Jeroen van der Boom wist als enige panellid genoeg. Hij was ‘100 procent, echt 100 procent zeker’ dat model Sylvia Geersen achter de muur stond. Heitzer zette haar geld in op de Limburgse zangeres Beppie Kraft, Rombley op Laura Vlasblom en Donnie op Imca Marina. Ze kwamen bedrogen uit.

De beautyproducten verwezen naar de liefde van de vrouw voor uiterlijke verzorging, de vlaai naar haar geboorteplaats Venlo. Alle autootjes samen hadden de kleuren van de regenboog. Het sloeg op de reallifesoap die de vrouw al jaren heeft met haar partner. Ze zijn allebei transgender personen en dus lid van de regenbooggemeenschap.

Bij de uitleg van de poes-hint vergat de vrouw even dat ze in een familieprogramma zat. ,,Die poes heb ik nu, de tijger is weg’’, verwees de vrouw, die geboren werd met de lichamelijke kenmerken van een man, naar haar geslachtsoperatie. In werkelijkheid ging het over haar deelname aan de Videoland-show Echte meisjes in de jungle.

Zingen met hoge stem

Het was realityster Louisa Janssen (38), die soms ook zingt en een relatie heeft met Rowan van de Bovenkamp. Het panel geloofde zijn ogen niet.

,,Mijn kopstem kan uit, ik kan eindelijk weer normaal praten’’, zei Janssen, die de hele tijd een hogere stem op had gezet. Ze zong een stukje van Karma chameleon van Culture Club met haar ‘normale’ stem en klonk ineens heel anders.

Alle panelleden grepen naast de te verdienen punten, maar genoten van de verrassing. ,,Geweldig dat je dit gedaan hebt’’, besloot Donnie.

