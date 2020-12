Reboot van geliefde serie Lizzie McGuire gaat niet door

Eind vorig jaar werd bekendgemaakt dat er een reboot van de serie zou komen. In deze reeks zou Lizzie McGuire, opnieuw gespeeld door Hilary Duff, voorbijkomen als dertiger.



‘Ik voel me zo vereerd dat ik Lizzie in m'n leven heb gehad’, schreef ze vandaag. ‘Ze heeft zo'n grote impact gehad op velen, ook op mij. Ik weet dat er heel veel moeite is gedaan om een nieuwe serie te maken, maar helaas gaat dat niet werken.’



Duff speelde van 2001 tot 2004 de rol van Lizzie McGuire. In 2009 kwam er ook een film over het meisje. ‘Ik wil dat een vervolg eerlijk is en klopt met hoe Lizzie nu zou zijn’, aldus Duff. ‘Ik ben heel verdrietig, maar iedereen heeft z'n best gedaan en het mocht helaas niet zo zijn.’