Recensie: Expeditie Robinson is kinderspel vergeleken met Yellowjackets

Toen het eerste seizoen van Yellowjackets op SkyShowtime verscheen was het heel verleidelijk om de serie te vergelijken met de klassieker Lost (2004-2010). In beide gevallen ging het om een groep passagiers die na een vliegtuigongeluk op een onbewoond en mysterieus eiland waren beland. De fantasie van de kijker draaide bij Lost overuren, want de gebeurtenissen waren verre van voorspelbaar.

Yellowjackets Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Thrillerserie



Yellowjackets volgt hetzelfde stramien. De overlevenden in deze reeks zijn de leden van een Amerikaans meisjesvoetbalteam dat met enkele mannelijke klasgenoten na een crash belandt in de Canadese wildernis waar zij moeten zien te overleven. Een soort extreme versie van Expeditie Robinson dus dat echter kinderspel is vergeleken met de horror die deze hoofdpersonen moeten doorstaan. Zo hakt het amputeren van een been er behoorlijk in.

Maar wat Yellowjackets, waarvan het tweede seizoen nu beschikbaar is, meer intrigerend maakt dan het bij nader inzien behoorlijk uitgemolken Lost is dat er ook sprongen in de tijd worden gemaakt. Zo worden enkele overlevenden van de ramp 25 jaar later gevolgd om aan te geven hoe heftig deze negentien maanden durende helse episode in hun leven is geweest. Een van hen, inmiddels een keurige huisvrouw, heeft het weggestopt maar als zij een lucratieve aanbieding krijgt om een boek te schrijven speelt het verleden toch weer op.

Het prijsgeven van de overlevenden lijkt op een gigantische spoiler, maar Yellowjackets (met als bekendste vertolkers Juliette Lewis en Christina Ricci) zit zo gewiekst in elkaar dat het eerder een intrigerende insteek is om vast te stellen hoe deze vrouwen met hun trauma’s zijn omgegaan.

De vraag is of het niveau van de eerste reeks is voortgezet in het tweede seizoen. Antwoord: ja. Er gebeuren nog steeds heftige uitspattingen van de meiden die allemaal in de overlevingsstand verkeren en niet terugdeinzen voor kannibalisme en onderling geweld. Het brengt niet het beste in deze groep, ooit een hecht voetbalteam, naar boven. Veel vragen uit de eerdere delen zijn inmiddels beantwoord, maar er komen nieuwe mysteries bij. Vooral het lot van de volwassen vrouwen - die met moord, ontvoering en overspel worden geconfronteerd - zorgt voor een extra dosis spanning. Ook wordt de kijker voortdurend voor het blok gezet: welke gebeurtenissen zijn hallucinaties en wat strookt met de werkelijke ervaringen? Dat gegoochel kan tot gevolg hebben dat er nog meer seizoenen van Yellowjackets in het verschiet liggen.

Volledig scherm Yellowjackets © Creative Engine Entertainment / Album

