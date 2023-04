Recensie: The Marvelous Mrs. Maisel, afscheid van de leukste huismoeder ooit

The Marvelous Mrs. Maisel Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Komische serie (Prime Video)



Dat gevoel roept het laatste seizoen van The Marvelous Mrs. Maisel op. Sinds 2017 stond de Newyorkse huismoeder Midge Maisel in vier seizoenen op het punt door te breken als stand-up comedian in de theaterwereld van Broadway.

Zij maakte furore in afgelegen nachtclubs waar het ongebruikelijk was dat een vrouw in de jaren 50 op het podium stond en gewaagde grappen maakte over haar familie. Geen wonder dat haar openhartigheid ten koste ging van haar huwelijk. Gelukkig vond zij wel een soulmate in Lenny Bruce, de (echt bestaande) theaterlegende die ook nooit een blad voor de mond nam.

Maar de altijd elegant geklede Miriam Maisel, Midge voor intimi, liet zich door niets en niemand weerhouden. Zij was gevat, rap met haar improvisaties en wist elk onwillig publiek in te pakken. Zij maakte ook witzen over haar Joodse achtergrond.

Als zij in het vijfde en laatste seizoen oppert om een verzoenend gesprek te voeren met haar grofgebekte manager Susie, Myerson die als eerste haar talent herkende luidt haar aanbod: ,,Ik wil overal met je afspreken in New York, behalve in een synagoge. De Joden hebben al genoeg ellende meegemaakt.”

Ook nu weer excelleert Rachel Brosnahan in de titelrol. De actrice speelde eerder mee in House of Cards, maar zal toch eeuwig in de herinnering blijven door deze verrukkelijke rol. Haar vermogen om deze wervelwind zo lang interessant te houden is een topprestatie.

Een soort Amerikaanse Arjen Lubach

Het afsluitende seizoen wijkt behoorlijk af van de vorige vier. Er worden sprongen in de tijd gemaakt. Vooral naar de toekomst. Daarmee wordt ook meteen de prangende vraag beantwoord of Midge ooit doorbreekt en een echte ster is geworden. Haar leven heeft een andere wending gekregen, zo wordt al snel onthuld, maar de aanloop naar haar doorbraak is weer kostelijk.

Zoals haar klus als tekstschrijfster voor een talkshowhost, een soort Amerikaanse Arjen Lubach die doodsbang is om haar voor de camera te brengen uit angst dat zij de show steelt. Hoe zij uiteindelijk de top bereikt wordt lang uitgesteld. Dat zij ondanks alle tegenwerking en tegenslagen toch in zichzelf blijft geloven en geen concessies doet maakt van Mrs. Maisel een heldin voor alle tijden.

Helaas keert Midge niet meer terug. En met haar ook haar heerlijk kibbelende, wereldvreemde ouders en voormalige schoonouders die net zo onvergetelijk zijn. De vele uren met Midge, die eindelijk ook erkenning krijgt van haar vader (een prachtige rol van Tony Shalhoub, ook bekend als de neurotische detective Monk), zijn onbetaalbaar geweest. We zullen haar missen.

