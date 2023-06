Recensie: The Weeknd laat het publiek in de Johan Cruijff Arena uit zijn hand eten

Zoë Tauran wilde dolgraag in voorpro­gram­ma Coldplay én dat lukte: ‘Als je het niet probeert, kom je er nooit’

In januari had ze pas haar eerste solo-optreden en ze staat nog aan het begin van haar loopbaan. Toch verzorgt Zoë Tauran (26) over drie weken liefst vier keer het voorprogramma van Coldplay in de Johan Cruijff Arena. ,,Als je het niet probeert, kom je er nooit.”