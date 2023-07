Recensie | Vier sterren voor Kiddo: een van de beste Nederlandse jeugdfilms in jaren, vol grapjes à la Amélie

Jeugdfilms hoeven niet per se kinderachtig te zijn, bewijst regisseur Zara Dwinger met haar voortreffelijke bioscoopdebuut die eerder dit jaar zijn wereldpremière beleefde op het prestigieuze filmfestival van Berlijn. Kiddo is speels, avontuurlijk en zit vol visuele grapjes à la de Franse klassieker Amélie , maar bevat ook een subtiele duistere ondertoon.

Kiddo Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Jeugdfilm



De 11-jarige Lu (talent Rosa van Leeuwen uit Mijn Vader Is Een Vliegtuig) heeft de coolste moeder ter wereld. Jammer alleen dat ze er zo goed als nooit is. Dat is prima te verdedigen, vindt de vroege tiener. Mama leeft namelijk als een filmster in Hollywood en verzorgt daar zelfs haar eigen stunts. Denkt ze. Als deze Karina plotseling opduikt, neemt ze het meisje, zonder medeweten van haar pleeggezin, mee op een roadtrip in haar gammele, maar daardoor niet minder stoere sportwagen.

De bestemming is Polen, waar Lu’s oma naar het schijnt broedt op een enorme zak geld. Die flappen maken een herstart voor moeder en dochter mogelijk, is de gedachte. En zo kunnen ze voor altijd samen zijn, klinkt de belofte. Het moet allemaal wel stiekem en het liefst een beetje zonder brave normen en waarden. Karina (actrice Frieda Barnhard die voor deze memorabele rol een Gouden Kalf zou moeten krijgen): ‘Wij heten vanaf nu Bonnie en Clyde, Kiddo!’

Volledig scherm Rosa van Leeuwen en Frieda Barnhard in de Nederlandse jeugdfilm Kiddo. © Gusto Entertainment

Wie nu vermoedt dat het duo onderweg een spoor van geweld achterlaat, niet gevreesd. Dit is wel degelijk een jeugdfilm. Maar er is natuurlijk wel iets aan de hand met die excentrieke Karina, een vrouw die onder meer lol beleeft aan het verlaten van een wegrestaurant zonder te betalen. Lu groeide niet voor niets op in een alternatief gezin.

Beschadigde moeder

Het knappe is dat oudere kijkers mogelijk een heel andere film zien, een over een liefdevolle, maar mentaal instabiele ouder die haar kind ontvoert. Maar het perspectief is dat van Lu. Voor haar is het hele avontuur even opwindend als verwarrend. Wie is deze vrouw eigenlijk?

Zara Dwinger neemt haar beide heldinnen even serieus: de beschadigde moeder en de dochter die haar eigen grenzen leert beschermen en van die merkwaardige volwassen wereld chocolade probeert te maken. Ze vergeet daarbij nooit dat het publiek ook gewoon een lach en een traan verwacht. Kiddo is een van de fijnste Nederlandse jeugdfilms in jaren.

Regie: Zara Dwinger. Hoofdrollen: Frieda Barnhard, Rosa van Leeuwen, Lidia Sadowka en Aisa Winter

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: