Rechter bepaalt: Julio Iglesias krijgt er een kind bij

De zoon had de zaak aangespannen. Iglesias heeft altijd ontkend en ook geweigerd een DNA-test te doen. Sánchez zegt in de zaak al zo lang te volharden om zijn moeder recht te doen. Zij zou hebben geleden onder het feit dat Iglesias haar in de steek liet. Iglesias was in die tijd getrouwd met de Filipijnse María Preysler. Zij scheidden in 1978.



Volgens de advocaat van de wereldberoemde en steenrijke Spaanse zanger is het laatste woord nog niet gezegd over dit vaderschap. De strijd duurt al vele jaren en dat komt vooral door het gebrek aan DNA-materiaal van de in het buitenland wonende Iglesias. Op dat materiaal is door privédetectives gejaagd voor de zaak van Sánchez. Zij hebben onder meer glazen bemachtigd waar andere kinderen van Iglesias uit hebben gedronken. Die zouden een belangrijke rol hebben gespeeld, volgens Spaanse media. Iglesias heeft, Sánchez niet meegerekend, acht kinderen onder wie vijf van zijn Nederlandse vrouw Miranda Rijnsburger.