Rechter betitelt deel claims Meghan Markle als ‘irrelevant’

Meghan Markle heeft in de rechtszaak tegen de Britse tabloids een flinke tegenslag te verwerken gekregen. De rechter in Londen betitelt een aantal van haar claims als ‘irrelevant’. De vrouw van prins Harry daagde de uitgever van Mail on Sunday , die uit een persoonlijke brief aan haar vader hadden gepubliceerd.

De rechter wil ook Markles beschuldigingen niet meewegen dat de journalisten te kwader trouw hebben gehandeld en de kloof tussen haar en haar vader alleen maar hebben verergerd door vuile was buiten te hangen en haar in een negatief daglicht te zetten. Dat schrijven Britse media vanmiddag.

De hele zaak draait om de publicatie van vijf artikelen over een brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle in 2019. De tabloids Daily Mail en de Mail on Sunday werden aangeklaagd omdat zij volgens de hertogin van Sussex haar schrijven tegen de regels in en buiten haar weten om publiceerden. Ook zouden delen van de brief volgens Meghan expres bewerkt zijn.

Oneerlijk

De beklaagde - Associated Newspapers, eigenaar van de tabloids - vroeg de rechter vorige week of sommige delen van de aanklacht van Meghan in de echte zaak achterwege mochten blijven. Zo stelde de beklaagde onder andere dat Meghans beweringen dat de krant ‘oneerlijk’ zou hebben gehandeld en ‘ongepast gedrag vertoonden’ onjuist zijn.

Volgens rechter Mark Warby gaan delen van Meghans claim niet over de kern van de zaak, die draait namelijk volgens hem puur om de publicatie van de vijf artikelen op basis van de brief die Meghan aan haar vader stuurde in augustus 2018. De rechter oordeelde wel dat de gedropte aspecten van Meghans zaak in een later stadium wel kunnen worden behandeld als deze wettelijk gegrond blijken.

Rechten geschonden