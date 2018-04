Rechter dwingt David Copperfield om verdwijntruc te onthullen

Gavin Cox was in 2013 in Las Vegas en ging zoals zoveel toeristen naar de show van David Copperfield. De illusionist eindigde zijn voorstelling traditiegetrouw met een enorme verdwijntruc: Lucky # 13, waarbij een groep van dertien toeschouwers van het podium werd gegoocheld. Even later renden ze de zaal weer in. Cox was één van de 13 gelukkigen maar in dit geval een ongelukkige: Hij liep naar eigen zeggen een botbreuk en hersenbeschadiging op.