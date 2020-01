‘Reclamevrij Jinek geeft verkeerd signaal af’

Commerciële tv-zenders bestaan bij de gratie van reclame-inkomsten, dus een prestigieus programma als Jinek vrijwaren van spotjes is een zeldzaamheid. ,,De laatste keer was volgens mij toen RTL 4 ooit de film Schindler’s List uitzond op 4 mei, maar bij een dagelijks programma...?’’, vraagt Ilja Loeffen van mediabureau Omnicom Media Group zich hardop af. Zij en andere mediabureaus kopen zendtijd in voor adverteerders.



,,RTL hoopt natuurlijk dat de kijkers van de NPO (waar Jinek eerder jaren werd uitgezonden, red.) meekomen en die waren het programma ook gewend zónder reclameblokken. Maar RTL zet zo wel inkomsten op het spel. Dat moet ergens anders weer worden ingehaald.’’



Mediabureaus schatten de inkomsten van een reclameblok tijdens de talkshow op de late avond van RTL 4 in op zo’n 50.000 euro. Dat is een zeer ruwe schatting, omdat moet worden gekeken naar tal van factoren als kijkdichtheid, doelgroep, de duur van zo’n blok (gemiddeld 16 spotjes in 8 minuten) en zelfs seizoensinvloeden.



Eva Jinek, die zelf het voorstel voor een reclamevrije talkshow neerlegde bij RTL (die het vervolgens omarmde), moet en zal slagen op de zender. Zeker na het floppen van RTL Late Night met Twan Huys, Zomer Met Art (Rooijakkers) en de nog altijd niet glanzende kijkcijfers van Beau (Van Erven Dorens). Ze laten de talkshowkoningin zelfs iets eerder beginnen (namelijk om 22.20 uur) dan Op1 (22.30 uur), het nieuwe dagelijkse discussieprogramma bij de publieke omroep.