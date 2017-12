Reclamewaakhond vindt Reaal-spotje met houtkever van Freek Vonk misleidend

In het spotje zorgt Freeks hongerige huisdier, reuzenhoutkever Ferdy, er met zijn hardnekkige geknaag voor dat een huis in een complete puinhoop verandert en zelfs instort. Reaal dekt echter geen door ongedierte veroorzaakte schade, stelt de SRC in een dringend advies.



De commercial begint met de moeder van Vonk. Zij zegt: ,,Freek zit wel heel veel in het buitenland hoor. Dus als hij thuis is, wil hij niet met slangen stoeien of met haaien duiken, maar gewoon lekker ontspannen. Daarom heb ik voor hem een woonhuisverzekering geregeld, bij Reaal. Dus mocht er dan een keer wat zijn…”



Hierna is te zien dat Freek Vonk in zijn huis (of schuur) door een ruimte met terraria loopt en ziet dat een hokje leeg is waarop staat 'Reuzenhoutkever – Ferdy – Brazilië'. Vervolgens vallen met donderend geraas een stuk hout en zaagsel uit het plafond. Daarna stort het huis, dat geheel van hout is, volledig in. Freeks moeder komt weer lachend in beeld en vervolgt haar verhaal: ,,Dan weet ik dat het bij Reaal gewoon lekker geregeld is.''



Het filmpje eindigt met Freek die ontdekt dat houtkever Ferdy op zijn schouder zit. Terwijl hij de gigantische knager aait, zegt hij: ,,Hé Ferdy, daar ben je! Had je honger?” Daarop laat Ferdy zogenaamd een boer en verschijnt in beeld de tekst 'Lekker geregeld Reaal'.