Record: 1,7 miljoen kijkers genieten van ‘kampeersoap’ We zijn er bijna

De kampeertocht begon gisteren in Zagreb (Kroatië) en brengt de reizigers de komende weken via Sarajevo en Mostar in Bosnië-Herzegovina, dwars door Montenegro naar Albanië. Dan reizen ze langs de Adriatische Kust terug naar Kroatië, onder leiding van reisbegeleiders Willem en Petra. Zij zorgen er voor dat iedereen een plaats vindt op de camping, leiden de excursies in goede banen en helpen als iemand ziek wordt of pech heeft.

Minimaatschappijtje

Volgens presentatrice Martine van Os is de aantrekkingskracht van We zijn er bijna dat het eerlijke televisie is. ,,Wij sturen, organiseren of regisseren niet, het is geen tv-programma. Of nou ja, wel natuurlijk, maar het is wat het is. Een minimaatschappijtje, waarbij de kijker meereist, natuur en cultuur ziet, het groepsproces volgt en individuen persoonlijk leert kennen. Het zijn geen BN’ers, maar normale mensen tussen wie de verschillen op zo’n reis wegvallen. Onze kijkers zijn heel divers, van jong tot oud, hoog en laag opgeleid. Voor elk wat wils.’’