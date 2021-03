Record na record voor de Meilandjes: 'Beter voor je humeur dan een pilletje Prozac’

Gisteravond ging het vijfde seizoen van Chateau Meiland van start. De seizoensopener, waarin de familie met koeien knuffelde, was meteen goed voor bijna 1,7 miljoen kijkers . Daarmee werd het oude kijkcijferrecord van 1,6 miljoen toeschouwers verbroken. De Meilandjes bezorgen SBS 6 sowieso keer op keer topscores, want de realityserie trekt steevast meer dan 1 miljoen kijkers. Volgens televisiedeskundige Bert van der Veert heeft het programma zijn succes onder meer te danken aan de voorspelbaarheid. ,,Je weet wat je krijgt, het blijft een soort reality-comedyserie”, legt hij aan deze site uit. ,,Het stelt niet teleur. Dat scheve nekkie van Martien, die relativerende blik van zijn vrouw Erica; het klopt gewoon allemaal.”

Bovendien speelt de huidige tijd ook een rol, denkt Van der Veer. ,,Er is veel ellende op de televisie. En dan hebben we nog de avondklok. Na negen uur kunnen we nergens meer heen.” Dat en de coronacrisis zelf zorgen er volgens Van der Veer voor dat we massaal meer televisiekijken.



Of de volgende aflevering van Chateau Meiland weer een record zal verbreken, is nog de vraag. ,,Maar ze blijven echt wel rond de 1,5 miljoen kijkers hangen, hoor”, voorspelt Van der Veer.