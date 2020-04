Recordaantal nieuwe abonnees (15,8 miljoen!) voor Netflix, ook Nederlanders kijken meer tv

Het totaal aantal betalende klanten van het Amerikaanse bedrijf steeg daardoor met 9,4 procent in de eerste drie maanden. De omzet en de winst van het bedrijf stegen ook.

Netflix trok op de thuismarkt de Verenigde Staten en Canada 2,3 miljoen nieuwe klanten. Dat waren er meer dan de afgelopen drie kwartalen bij elkaar. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika kwamen er van januari tot en met maart bijna 7 miljoen abonnees bij. Ook in Latijns-Amerika (2,9 miljoen) en Azië en Oceanië (3,6 miljoen) wist het bedrijf nieuwe klanten te binden. Ook keken abonnees gemiddeld meer uren naar de dienst. Netflix verwacht dat de ledenaanwas en de kijkduur afnemen als de coronamaatregelen in verschillende landen worden versoepeld, maar vindt het moeilijk te voorspellen wanneer dat is.

Scoren met series

Het bedrijf scoorde goed met series als Tiger King, waar 64 miljoen abonnees naar keken, en het nieuwe seizoen van de serie Ozark (30 miljoen kijkers). Voor volgend kwartaal verwacht Netflix veel van het nieuwe seizoen van onder meer de Spaanse serie La Casa de Papel en de Michael Jordan-documentaire The Last Dance.

Last van de coronamaatregelen heeft Netflix ook. De opnames van veel producties liggen stil, wat later in het jaar voor minder nieuwe series en films kan zorgen. Ook moest het bedrijf door de groter dan verwachte klantengroei het aantal medewerkers van de klantenservice flink uitbreiden.

Omdat de dollar relatief duur was stegen de omzet en winst minder hard dan het aantal abonnees. De omzet kwam uit op een kleine 5,8 miljard dollar, tegen 4,5 miljard dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar. Onder de streep bleef daar 709 miljoen dollar van over. Dat was een jaar eerder nog 344 miljoen dollar.

Nederland

De geluiden vanuit Netflix komen overeen met die van de Stichting Kijkonderzoek eerder vandaag. De stichting meldde dat de televisie in de afgelopen maand nog belangrijker is geworden voor veel Nederlanders. Vergeleken met de eerste twee weken quarantaine in maart is het kijkgedrag nog verder gestegen.

Sinds Nederlanders wordt gevraagd zoveel mogelijk binnen te blijven vanwege het coronavirus wordt er gemiddeld 231 minuten per dag televisie gekeken. Dat is 37 minuten meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Na de eerste twee weken was het gemiddeld nog 225 minuten.

Ander kijkpatroon

De afgelopen twee weken is de kijktijd weer iets afgenomen, vermoedelijk door het zonnige weer en mogelijk enige ‘nieuwsmoeheid’, denkt KijkOnderzoek. Wel ziet de stichting dat het normale patroon, waarbij op weekenddagen veel meer tv wordt gekeken, is veranderd. De verschillen tussen doordeweekse dagen en weekenddagen zijn kleiner geworden. Ook wordt er veel meer samen gekeken dan vorig jaar.

De totale kijktijd steeg het meest in de leeftijden van 13 tot 19 jaar en 35 tot 49 jaar met respectievelijk 30 en 25 procent. De kijktijd onder vrouwen nam sterker toe (24 procent) dan onder mannen (17 procent).

Journaals