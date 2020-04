Reese Witherspoon ging met 16 jaar in therapie

,,Ik had absoluut angst. Mijn angst manifesteert zich als depressie, dus ik zou echt depressief worden. Mijn brein is als een hamster in een wiel die er maar niet uit wil komen. Ik probeer het mijn hele leven al te managen”, onthult Reese in de podcast.



De twee spraken ook over haar aanvaring met de politie in 2013. Ze werd in de boeien geslagen nadat ze zich misdroeg tegen een agent. Ze ging over de schreef toen een politieagent haar man Jim Toth ondervroeg op verdenking van rijden onder invloed. Ze zou zich hebben verzet en aan de agenten hebben gevraagd of ze wel wisten wie ze was.



,,Wat ik heb gedaan was erg stom”, blikt Witherspoon terug. ,,Het was zo gênant en dom. Maar weet je? Het gaf me wel lucht om te ademen. Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed. Ik neem domme beslissingen. Ik neem geweldige beslissingen. Ik ben gewoon een mens.”