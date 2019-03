Regisseur en kunstenaar Rosto (50) overleden

Rosto werd tijdens zijn carrière driemaal genomineerd voor het Gouden Kalf voor Beste Korte Film. Hij kreeg nominaties voor Jona/Tomberry in 2005, The Monster of Nix (2011) en Reruns (2018). The Monster of Nix was in 2011 de Nederlandse inzending voor de Oscar voor de categorie korte animatiefilm. The Monster of Nix is een animatiemusical over de 10-jarige Willy, die het gevecht aangaat met een monster. Rosto was volgens het Nederlands Film Festival bezig met de voorbereidingen voor zijn eerste speelfilm.