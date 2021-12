Regisseur Lina Wertmüller (93) overleden

Die nominatie, waarmee Wertmüller geschiedenis schreef, kreeg ze voor de film Seven Beauties uit 1975. In 2019 mocht ze eenere-Oscar in ontvangst nemen en kreeg ze een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ze overleed afgelopen nacht in Rome, schrijft persbureau ANSA vandaag.

Naast Seven Beauties regisseerde Wertmüller onder meer The Seduction of Mimi, The Nymph en Swept Away. De laatste film die ze maakte was Too Much Romance… It’s Time for Stuffed Peppers in 2004.