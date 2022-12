Regisseur ‘Titanic’ deed onderzoek naar doodsoorzaak Jack

Mariah Carey over haar kerstknal­ler: ‘Toen ik het schreef was ik bijna nog een kind’

Mariah Carey heeft het voor elkaar zonder dat ze er veel voor hoeft te doen: voor de vierde keer staat All I want for Christmas is you in de VS op 1 in de Billboard Hot 100. Het succesverhaal van een kersthit die haar nog elk jaar zo'n 3 miljoen euro oplevert.

14 december