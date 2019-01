Reinout en Danielle verkopen miljoenenvilla Laren

#metoo Harvey Weinstein en advocaat uit elkaar

5:47 Opnieuw een tegenslag voor de van seksueel misbruik verdachte Harvey Weinstein. Via een gezamenlijk schrijven lieten zijn advocaat Ben Brafman en hij weten ‘ieder hun eigen weg te gaan’. De voormalig Hollywoodproducent zei Brafman ‘toestemming te geven om rechter Burke hierover in te lichten’. Dit geldt voor alle lopende zaken waarin Weinstein momenteel verwikkeld is, meldt Page Six.