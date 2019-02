Rembrandt legt 350 jaar na zijn dood zélf uit hoe je moet schilderen

Hoe haal je iemands stem terug als er nooit opnamen van zijn gemaakt en niemand het in de verste verte nog kan navertellen? Het is nogal een uitdaging. Een die een team van wetenschappers graag aanging. Het resultaat, de grote meester die ons in zes filmpjes van ongeveer tien minuten vertelt hoe we moeten schilderen, is te zien en beluisteren op YouTube.



Een half jaar lang stortten experts op initiatief van ING, sponsor van het Rijksmuseum, zich op de schildertechniek, het karakter, taalgebruik en de stem van de grote meester. In dit Rembrandtjaar, 350 jaar na zijn dood, wilde het team komen tot zes ‘Rembrandt Tutorials’, waarin de grote meester uit de zeventiende eeuw zelf vertelt hoe je een portret schildert.