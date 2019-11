Renée Zellweger krijgt filmprijs voor rol van Judy

UPDATE/ video Advocaat: Imanuelle Grives heeft groot deel effectieve celstraf al uitgezeten

15:21 Actrice Imanuelle Grives (34) is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, en 8000 euro boete voor haar handel in drugs op festival Tomorrowland. De actrice zat al een kleine twee maanden in voorarrest en hoeft daarom, zegt haar advocaat John Maes, nog maar kort de cel in volgens de huidige regels. Grives maakte toch een aangeslagen indruk toen de rechter de straf uitsprak.