Renze Klamer wil Graham Norton achterna: ‘Nieuwe talkshow gaat niét over nieuws’

Laat op vrijdag, zoals de show heet, wordt volgens de presentator anders dan de talkshows die nu in Nederland te zien zijn. ,,In elke aflevering zitten twee bekende hoofdgasten, die samen een verrassende combinatie vormen’’, aldus Klamer. ,,Het programma gaat voorbij aan de actualiteit en draait om anekdotische verhalen. In Laat op vrijdag praten gasten over hun guilty pleasures, delen ze hun verborgen talenten en is er ruimte om een spelletje te spelen.’’



Het programma moet lijken op de wereldberoemde talkshow van de Ierse presentator Graham Norton, die in verschillende vormen al ruim 20 jaar succesvol is. Of op de Amerikaanse Late Late Show met James Corden, aldus Renze. ,,Los van het komische aspect zijn dat programma’s waarin je ziet dat het persoonlijke interview centraal staat, gasten een andere kant van zichzelf laten zien en het in de gesprekken totaal niet gaat over het nieuws van de dag.’’



Laat op vrijdag is vanaf 7 februari te zien om 00.15 uur op NPO 1, na het late NOS Journaal. In de komende afleveringen zijn onder anderen Fidan Ekiz, Splinter Chabot, Anna Nooshin, Sander Schimmelpenninck, Rob Jetten en Soundos El Ahmadi te gast. Klamer presenteerde bij BNNVara eerder Na het nieuws en de Belbus (onderdeel van Kassa) en is nu dagelijks te horen bij De Nieuws BV op NPO Radio 1. Eerder werkte hij jarenlang voor de EO, waar hij onder meer een napraatprogramma over The Passion maakte.