Restaurant Misverstand krijgt derde seizoen op SBS 6

In de zomer van 2020 was het programma, dat voor coronatijd was opgenomen, voor het eerst op de buis. Vijf weken lang trokken ze destijds met elkaar op onder leiding en Blaauw en Johnny de Mol. In het najaar van 2021 werd het tweede seizoen uitgezonden op SBS 6. Het programma wordt gemaakt in nauwe samenwerking met Alzheimer Nederland dat zo meer begrip voor - en kennis over - dementie wil kweken. Een woordvoerder bevestigt dat het programma terugkomt, maar dat de opnames nog niet zijn gestart.