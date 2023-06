Reünie Oasis op komst? Liam Gallagher wil onder voorwaarde best vrede met broer Noel

Liam Gallagher staat best open voor een eventuele reünie van de band Oasis, alleen moet zijn broer Noel daar dan ook wel iets voor doen. Volgens Liam hoeft Noel alleen maar de telefoon op te pakken en hem te bellen, zegt hij tegen BBC Radio 2.

,,Zoals ik het zie, ga ik hem niet opbellen. Hij moet mij bellen, ik wil dat hij belt”, zegt Liam over een eventuele verzoening tussen hem en zijn broer met wie hij al jarenlang overhoop ligt. Er is overigens een reden dat Liam wil dat zijn broer de telefoon oppakt. ,,Ik heb hem niet opgebeld, want ik heb zijn nummer niet.”

Mocht Oasis weer bij elkaar komen, dan is dat volgens Liam niet per se voor de muziek. ,,Het zou heel leuk voor m’n moeder zijn. De band kan me geen moer schelen. Het zou gewoon mooi zijn voor mijn moeder dat twee broers weer met elkaar praten”, vindt hij.

,,Onze gezinnen hebben elkaar nooit gezien, mijn kinderen hebben die van hem nooit gezien. Ik heb zijn kinderen nooit gezien, dat zou allemaal geweldig zijn”, vervolgt Liam. ,,Misschien kunnen we de band dan weer samenbrengen of niet, maar dat zou in ieder geval fijn zijn.”

Belofte

Liam Gallagher twitterde onlangs dat hij zijn broer zou bellen om de ‘fucking band weer samen te brengen’ als Manchester City, de favoriete voetbalclub van beide broers uit hun eigen stad, de Champions League zou winnen. Dat gebeurde vorig weekend na een 1-0 zege op Internazionale. Daarna brak er een massale oproep uit onder fans van Oasis, die willen dat Liam zich houdt aan die ‘belofte’ over een reünie van de band en de telefoon pakt om zijn broer te bellen.

De band uit Manchester, bekend van hits als Wonderwall (163 in de Top 2000 van 2022), ging in 2009 met ruzie uit elkaar. Ook na de breuk bleven de Gallaghers uithalen naar elkaar. De broers hintten desondanks vaker op een reünie, maar daar is het tot dusver nog niet van gekomen.