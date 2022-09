'Review bomb' slaat toe: hitserie Rings of Power bestookt met duizenden haatrecensies

amazon grijpt inDe langverwachte nieuwe hitserie Lord of the Rings: The Rings of Power wordt op internet bestookt met tienduizenden haatrecensies. Amazon heeft om die reden de mogelijkheid om gebruikersrecensies te plaatsen voor 72 uur stopgezet. Daarmee hoopt het bedrijf trollaccounts en een ‘zogeheten’ reviewbomb op het eigen kanaal te ontwijken.

De eerste beelden van de veelbesproken nieuwe Amazon-serie zijn de afgelopen dagen overwegend positief ontvangen. Critici van onder meer The Hollywood Reporter en de BBC noemen de eerste twee afleveringen van de duurste serie aller tijden ‘veelbelovend’. The Guardian stelt dat Rings of Power ‘zo verbazingwekkend mooi is dat House of the Dragon er amateuristisch uitziet’.

‘Tolkien is voor iedereen’

De lyrische commentaren van recensenten staan in schril contrast met de reacties die op bekende reviewsites te lezen zijn. Op Rotten Tomatoes scoort Rings of Power onder gebruikers een krappe 4. Op het wereldberoemde IMDB haalt de serie een teleurstellende 6,7 (20.000 gebruikers geven de serie vooralsnog een 1).

Volgens The Guardian is de serie ten prooi gevallen aan review bombing, een internetfenomeen waarbij een groot aantal mensen of een paar mensen met meerdere accounts negatieve gebruikersrecensies online plaatsen in een poging de reputatie van een product te schaden.

Onder vuur

Al sinds de eerste trailer ligt Rings of Power bij een bepaalde groep mensen hevig onder vuur, omdat de serie dwergen en elven van kleur introduceert. De makers zouden hiermee volgens sommige fans te veel hameren op inclusiviteit in plaats van het zo authentiek mogelijk weergeven van de fantasiewereld zoals bedacht door schrijver J.R.R. Tolkien.

In de vele vernietigende gebruikersrecensies komt dit vaker terug en wordt de serie gekscherend ook wel ‘Woke of Power’ genoemd. Het vermoeden bestaat dat veel gebruikers de afleveringen niet eens gezien hebben, maar uit onvrede over de koers alvast hun gal spuwen. ,,De verhalen van Tolkien zijn er voor iedereen”, reageerde producent Lindsey Weber op de kritieken eerder dit jaar. ,,We vonden het vanzelfsprekend dat een hedendaagse adaptatie ervan de wereld zou laten zien zoals die er vandaag ook effectief uitziet.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Woke-verwijt’

Een deel van de fans denkt daar duidelijk anders over. ,,Het is een bekend fenomeen”, vertelt Frederik Dhaenens, professor mediastudies aan UGent. ,,Fans bouwen vaak een intieme band op met bepaalde verhalen of bepaalde personages. Ze willen die ook wel geportretteerd zien, maar dan enkel op een manier die aansluit bij hun verwachtingen. Is dat niet het geval, of gebeurt er iets met die personages die niet met hun ideeën strookt, dan kunnen de reacties heel fel zijn.”

Als een episch en legendarisch verhaal als The Lord of the Rings een moderne update krijgt, klinkt al snel het ‘woke-verwijt’, aldus Dhaenens. De negatieve reacties die nu opduiken hoeven volgens de professor niet per se een gigantisch probleem te zijn. ,,We weten ondertussen dat een kleine groep mensen online heel veel lawaai kan maken.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geslaagd weekend

Bij Amazon zullen ze desalniettemin terugkijken op een zeer geslaagd weekend. Afgelopen vrijdag, toen de serie in premiére ging, trok de serie wereldwijd meer dan 25 miljoen kijkers. Het is daarmee de best bekeken première ooit van Amazon Prime. ,,Het is op de één of andere manier toepasselijk dat Tolkiens verhalen - die behoren tot de populairste aller tijden, en die velen beschouwen als de ware oorsprong van het fantasy-genre - ons naar dit eervolle moment hebben geleid”, reageert Amazon Studios-baas Jennifer Salke op het succes.

Amazon telde in totaal 465 miljoen dollar (406 miljoen euro) neer voor de ontwikkeling van The Rings of Power en het is daarmee de duurste serie die ooit is gemaakt. De show speelt zich ver voor het verhaal in de beroemde trilogie van Tolkien af, tijdens de zogenoemde Tweede Era. De opmars van de kwaadaardige tovenaar Sauron, de grote schurk uit The Lord of the Rings, staat hierin centraal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.